Gli Avvocati e le differenti specializzazioni: Vi è il Civilista che spazia in più ambiti e non solo

La giurisprudenza italiana è tanto complessa da costringere chi se ne occupa a una specifica specializzazione. In particolare tutti gli avvocati italiani sono suddivisibili in due macro categorie: gli avvocati civilisti e i penalisti. All’interno delle due categorie sono possibili ulteriori specializzazioni, ma questo dipende dal singolo avvocato e anche dal tipo di esperienza che fa nel corso della sua carriera. Spesso chi cerca l’aiuto da parte di un avvocato lo fa per una questione contingente, sapere prima a chi rivolgersi è essenziale.

L’avvocato civilista

Cosa sono le cause civili

Di cosa si occupa

L’avvocato civilista si occupa sostanzialmente di tutte le questioni legali che coinvolgono il diritto civile e che non si connotano in genere come reati penali. I possibili ambiti di specializzazione di un avvocato civilista sono poi vari, si va dalle successioni al diritto di famiglia, dai contratti di vario genere agli avvocati specializzati in diritto del lavoro e commerciale. Se si ha un problema per il quale è importante chiedere consiglio a un avvocato civilista è bene verificare quali siano i campi in cui il singolo professionista è esperto.

L’avvocato penalista

Di cosa si occupa

Le cause penali

Contrariamente all’avvocato civilista, il penalista si occupa di diritto penale; viene chiamato in causa per consulti e consigli ai propri clienti, anche se nella maggior parte dei casi questi si occupa di difendere i propri clienti da una denuncia correlata a un preciso illecito: gli avvocati civilisti difendono anche le parti offese, quindi coloro che sono stati vittime di un reato da parte di altri, in questi casi sono solitamente detti parte civile. Gli avvocati penalisti quindi si presentano durante le cause penali e assistono i propri clienti anche nelle fasi delle indagini preliminari. Gli avvocati penalisti possono essere chiamati anche a svolgere il compito di avvocato d’ufficio, nei casi in cui un imputato per un reato non ha un legale che lo supporti. Il compito dell’avvocato penalista è quello di fare in modo che durante le cause siano chiaramente identificati i colpevoli di un reato e che costoro ottengano una pena corretta, commisurata al reato compiuto.

Quando è obbligatorio contattare l’avvocato

Cosa dice la legge

Penalisti e civilisti

Una persona o un’azienda possono rivolgersi a un avvocato anche solo per un consiglio legale, per poter valutare un contratto o decidere se denunciare una terza persona. Solitamente le aziende più grandi hanno un ufficio legale, che si occupa di tutte le questioni che si presentano nel tempo, mentre le persone fisiche solitamente chiamano l’avvocato solo se necessario. Vi sono però dei casi in cui è obbligatorio farsi rappresentare da un legale. La prima è il caso in cui si sia coinvolti in un processo, sia come parte lesa che come imputato. È invece obbligatorio farsi rappresentare da un avvocato civilista in occasione di mediazioni disposte da un giudice e nei casi in cui è previsto un risarcimento considerevole.