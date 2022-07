Taggia: dal 1° agosto navetta dal centro all’ufficio postale di Levà per soggetti fragili e per la chiusura delle poste

Da fine aprile 2022 l’ufficio postale di Taggia è inagibile a causa di un grave danneggiamento degli uffici. Una situazione che ha creato importanti disagi per la popolazione, soprattutto per i soggetti più fragili, anziani e disabili, che sono costretti da ormai tre mesi a recarsi negli uffici di Levà e Arma per accedere ai servizi postali.

Per garantire una risposta alla maggiore affluenza, Poste Italiane ha potenziato nel tempo il servizio su Levà ampliando gli orari e i giorni di apertura, e aumentando il personale. Rimane tuttavia la problematica degli spostamenti. Il sindaco Mario Conio, di concerto con l’assessore ai Servizi Sociali Laura Cane e la responsabile dell’ufficio comunale Ilaria Natta, si sono adoperati per trovare una soluzione provvisoria fino alla riapertura dell’ufficio postale di Taggia, prevista per il prossimo mese di settembre.

Grazie all’aiuto e alla collaborazione della Croce Rossa, sarà messo a disposizione un bus navetta che permetterà lo spostamento dei soggetti fragili, in maniera rapida e sicura, dall’abitato di Taggia all’ufficio di Poste Italiane di via Due Cammini a Levà. La navetta, in possesso della Croce Rossa locale da circa un mese, è dotata di nove posti a sedere e può trasportare fino a tre sedie a rotelle, caricate sul mezzo con una rampa apposita. Inoltre, sarà sempre presente un operatore che assisterà i passeggeri nelle operazioni di salita e discesa.

Il sindaco Mario Conio commenta: “Durante i colloqui avvenuti con Poste Italiane, preso atto della grave problematica, è stato individuato il periodo di settembre 2022 per la riapertura dell’ufficio di Taggia. Conosciamo bene i disagi che la situazione ha creato in questi mesi di totale assenza del servizio. Proprio per questa ragione si è reso necessario trovare un’alternativa efficace. Con questa navetta diamo una risposta ai cittadini che hanno bisogno di aiuto e sostegno. Siamo coscienti che non è una soluzione definitiva, ma rimane di fatto una risposta concreta nei mesi che ci separano dalla riapertura delle poste nell’abitato di Taggia. Per questo voglio ringraziare la Croce Rossa di Sanremo e il presidente Ettore Guazzoni per l’enorme disponibilità.”

L’assessore ai Servizi Sociali Laura Cane aggiunge: “Abbiamo lavorato unitamente con il sindaco e la dott.ssa Ilaria Natta a una soluzione per risolvere un importante disagio. Il sindaco Mario Conio ha sollevato la problematica più volte e insieme abbiamo trovato una soluzione ottimale, di cui siamo soddisfatti. Ci tengo a ringraziare personalmente il primo cittadino, la Croce Rossa e il presidente Guazzoni, e l’ufficio Servizi Sociali del Comune per aver compreso l’urgenza e aver lavorato celermente.”

Il servizio navetta sarà attivo già a partire da lunedì 1° agosto e sarà disponibile tutti i lunedì, mercoledì e venerdì con i seguenti orari:

- Ore 7.30: partenza da via Ottimo Anfossi all’altezza del civico n. 2;

- Ore 7.35: partenza da piazza Eroi Taggesi;

- Ore 10.00: ritorno con partenza dall’ufficio postale in via Due Cammini verso abitato di Taggia con fermata in piazza Eroi Taggesi e via Ottimo Anfossi.

Per usufruire della navetta nei giorni di mercoledì e venerdì è anche possibile prenotarsi telefonando alla sede operativa della Croce Rossa, al numero 0184-505050 nei seguenti orari: martedì e giovedì dalle 10 alle 13. Alle fermate della navetta saranno installati dei cartelli identificativi, completati con tutte le informazioni utili.