A Carpasio vanno avanti i lavori di riqualificazione delle strade: iniziato l'intervento su strada Poggio (foto)

Proseguono i lavori per la riqualificazione e messa in sicurezza delle strade comunali nel borgo di Carpasio. Dopo gli asfalti in Via Martiri (Cianà ) sulla strada che conduce al Santuario Madonna di Ciazzima dopo la sostituzione del vecchio acciottolato nelle vie del centro storico (via Roma, piazza Kennedy, via Rodi, via San Giovanni Bosco, parte di via Castello) il Comune di Montalto Carpasio sta ora procedendo con la messa in sicurezza di strada Poggio a Carpasio.



"Questo intervento consiste nella messa in sicurezza della parte a valle della strada e il convogliamento delle acque piovane provenienti dalla Provinciale 21 nonché della riasfaltatura della stessa e il posizionamento del guardrail mancante. - spiega il vicesindaco Valerio Verda - consentirà il transito delle auto con la massima sicurezza ed una riqualificazione dell'intera Borgata".