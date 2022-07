Sanremo: intervento all'Ospedale Borea, lettrice ringrazia il personale per la vicinanza dimostrata

Una lettrice M.C. ha voluto ringraziare il personale dell'Ospedale di Sanremo per l'assistenza e la vicinanza dimostrate durante un recente ricovero con intervento. "Qualche giorno fa sono stata ricoverata per un semplice intervento in Ospedale a Sanremo

esattamente in day-week surgery, Ci tengo a ringraziare tutto il personale del reparto per l'assistenza ricevuta. Date le restrizioni come ben si sa non possono entrare visite però grazie alla caposala Luana Di Costanzo, al caposala ortopedia Piero Callista, ai medici, agli infermieri della sala operatoria che mi hanno rincuorata. Grazie, gli infermieri degli ambulatori dove vengono fatti i pre operatori. Di solito è più facile lamentarsi, ma quando si vieni accolti da professionalità, bravura e umanità è giusto dirlo".