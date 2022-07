Al via 'Tenco di ascolta': da domani a venerdì una serie di serate musicali a Piombino e Laigueglia

Torna da domani il Tenco Ascolta e lo fa con ben quattro appuntamenti di seguito. Il Tenco Ascolta è il format ideato dal Club Tenco che si sviluppa in una serie di live in giro per l’Italia, durante i quali il Club invita ad esibirsi dal vivo i cantautori ritenuti più interessanti tra le centinaia che ogni anno spediscono il proprio materiale al Club.

E sarà domani e mercoledì a Piazzale D'alaggio (Porticciolo Di Marina) all’interno del Festival 20Eventi a Piombino (Li) mentre giovedì 28 e venerdì 29 luglio sarà ospite della XIV edizione della Rassegna “Queste piazze davanti al mare” alla Terrazza Giuseppe Giuliano di Laigueglia. Undici tra band e artisti emergenti che saliranno sul palco in 4 giorni.

Piombino - domani e mercoledì . Per le tappe toscane si esibiranno: Musica da Ripostiglio, Alessandro Fiori e Tutti Fenomeni (il 26 luglio); Djelem Do Mar e Marta Ferradini il 27 luglio. Inoltre, spazio alla musica internazionale con il cantautore inglese di Leicester, trapiantato a New York James Maddock (mercoledì) e la cantautrice di Boston pupilla dello scrittore Nick Hornby, Eileen Rose (martedì). Special guest sul palco del Tenco Ascolta saranno: Paola Turci il 26 luglio e Daniele Silvestri (già Targa Tenco Miglior canzone nel 1995 con "Le cose in comune" e nel 2019 con "Argentovivo" e Targa miglior album nel 2002 con "Unò-dué") il giorno successivo. Conducono le due serate i giornalisti e speaker Sara Chiarei (RadioStop) e Duccio Pasqua (Radio1 Rai). Le due serate sono organizzate in collaborazione con il Comune di Piombino, la Pro Loco Piombino e Pomodori Music. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria, posti a sedere non numerati. Inizio spettacolo ore 21.30. Info e prenotazioni su www.eventipiombino.it.

Laigueglia - giovedì e venerdì prossimi , il format del Club Tenco si sposterà in Liguria, ospite della rassegna “Queste piazze di fronte al mare”. Protagonisti della prima serata saranno Enea e Matteo Faustini, mentre i Porfirio Rubirosa, Valerienne e I Vintage Violence della seconda. Giovedì ospite d’onore sarà Ron, che sta festeggiando con un tour per l’Italia i 50 anni di carriera, a chiudere la serata con i suoi maggiori successi, mentre il giorno successivo sarà, nuovamente, Daniele Silvestri. A condurre le serate (inizio ore 21.15), ad ingresso gratuito, sarà lo storico presentatore del Premio Tenco, Antonio Silva.

Il Tenco Ascolta a Laigueglia è organizzato in collaborazione con il comune di Laigueglia e il con patrocinio della Regione Liguria e della provincia di Savona. Il Tenco Ascolta è un’occasione per incontrare la musica di qualità di domani, da sempre compito del Club Tenco. Non è un contest e quindi non ci sono vincitori ma una opportunità per emergenti, alcuni dei quali, visti all’opera sono invitati al Premio Tenco (la Rassegna della canzone d’autore di Sanremo) o in altre iniziative del Club. Il format è nato nel 2008 con due serate a Provvidenti, in provincia di Campobasso e si è poi via via esteso in tutta Italia.

La Rassegna della canzone d’autore (Premio Tenco) è organizzata dal Club Tenco e si svolgerà, quest’anno, dal 20 al 22 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo.