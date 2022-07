Apricale: residenti lamentano la presenza di pulci in paese, il Sindaco "Effettuate le disinfestazioni, situazione sotto controllo"

“I problemi sono relativi alla siccità non certo alle pulci che, effettivamente qualche problema lo hanno dato ma grazie alle disinfestazioni effettuate, ora non ci sono più”.

Sono le parole del Sindaco di Apricale, Silvano Pisano, da noi interpellato dopo aver ricevuto alcune lamentele da residenti del piccolo centro dell’entroterra. Era stata espressa preoccupazione per la presenza delle fastidiose pulci ma il primo cittadino ha dato ampie rassicurazioni, anche in funzione del fatto che Apricale sarà presa d’assalto nei prossimi giorni per il ritorno del ‘Teatro della Tosse’, che si esibirà nei caruggi.

Addirittura alcuni residenti hanno minacciato denunce mentre il Sindaco è più preoccupato per l’acqua: “Purtroppo – ha terminato Pisano – siamo costretti a chiuderla in alcune notti quando le vasche si svuotano. Teniamo monitorata la situazione ora dopo ora, cercando di garantire il servizio ai cittadini. Non è facile perché viviamo un’estate davvero terribile”.