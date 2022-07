Imperia: grande successo in banchina Aicardi ieri sera per il concerto 'La rivoluzione' di Enrico Ruggeri (Foto)

Di fronte al Sindaco, al Procuratore Lari e buona parte dell’Amministrazione comunale, grande successo ieri sera in banchina Aicardi a Imperia, per il concerto di Enrico Ruggeri. Ruggeri che è in tour in tutta Italia con ‘La rivoluzione – il tour’.

“La Rivoluzione ha coniugazioni approfondite, ben più importanti. Però, non voglio essere retorico, ma se ognuno fa la sua di rivoluzione è già un passo avanti”, ha sottolineato ieri mattina il cantautore, che prosegue: “Durante il lockdown del 2020 lavoravo 7 ore al giorno al mio romanzo ‘Un gioco da ragazzi’, cosa che non si riesce a fare in una vita normale. Da questo punto di vista ho reagito. Ho detto fin da subito che, ma questo è un mio pensiero”.

Vincitore del Premio Tenco nel 2021, in oltre 40 anni di carriera Enrico Ruggeri ha scritto pezzi di storia della musica italiana, per se stesso, per i Decibel e per altri grandi artisti. Affonda le sue radici nel punk, in bilico tra rock e synth pop senza mai rinunciare alla melodia. Al cantautorato affianca l’attività di scrittore (il suo ultimo romanzo è il best seller “Un gioco da ragazzi” per La Nave di Teseo), conduttore televisivo e radiofonico.

Il cantautore ha lavorato per due anni a tutti i brani dell’album, con la collaborazione di Andrea Mirò in ‘Gladiatore’ e di Massimo Bigi in ‘La Rivoluzione’, ‘Non sparate sul cantante’, ‘Parte di me’ e ‘Glam bang’. Il disco contiene due featuring: con Francesco Bianconi in ‘Che ne sarà di noi’, amicizia nata due anni fa a Musicultura, e con Silvio Capeccia, insieme al quale 50 anni fa (1972) aveva fondato gli Champagne Molotov, prima dei Decibel, in ‘Glam bang’.

"Un momento di cultura e di musica – ha commentato l’assessore alla Cultura Marcella Roggero - che abbiamo fortemente voluto con il mio collega Vassallo per offrire un evento estivo importante ma organizzare anche un importante evento musicale”.

(Foto di Angela Perri)