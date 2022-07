Domani e giovedì Toti in provincia: su due tavoli distinti la crisi idrica a Imperia e la sanità a Bordighera

Tra domani e giovedì il Presidente della Regione, Giovanni Toti, sarà nella nostra provincia per affrontare due temi di straordinaria attualità come l’acqua e la sanità.

Il Governatore si dividerà tra Imperia e Bordighera. Nel primo caso, domani pomeriggio si incontrerà nel capoluogo con gli Amministratori locali per parlare della crisi idrica che sta colpendo l’intero ponente ligure e che, in particolare nell’entroterra di Imperia sta creando gravi disagi con l’instaurazione del primo ‘razionamento’ notturno, già dalla scorsa settimana. Con Toti ci saranno anche l’Assessore alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone, e l'Assessore all'Urbanistica Marco Scajola.

Sul tavolo, ovviamente, i progetti per evitare che in futuro tutto ciò accada nuovamente e i lavori ormai impellenti, per la sistemazione delle tubazioni che portano l’acqua verso il dianese. Durante il vertice della settimana scorsa è emersa la grave criticità che interessa in questo momento l'acquedotto di Rezzo, che attualmente ha una produzione inferiore al 50% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Al momento, dalle 22 alle 5 del mattino prosegue l'interruzione dell'erogazione nei territori interessati (Pontedassio, Lucinasco, Chiusanico zona industriale, Chiusavecchia e le frazioni di Imperia Sant'Agata, Montegrazie e Moltedo), in modo permettere l'accumulo di acqua e di garantire il regolare servizio idrico nel resto della giornata.

Nella mattinata di giovedì, invece, Toti sarà a Bordighera dove affronterà il tema della privatizzazione dell’ospedale Saint Charles. Una vicenda che è in piedi dal periodo ante Covid e che vedrà il suo compimento il 1° gennaio del prossimo anno, dopo 5 mesi di affiancamento tra Asl 1 e Iclas, la futura società di gestione, legata alla GVM Care & Research, in convenzione con il sistema sanitario regionale e con le prestazioni stabilite nel contratto, dall’attività operatoria al pronto soccorso con tutto quanto era previsto. Insieme al Presidente Toti ci sarà anche l'Assessore Marco Scajola.