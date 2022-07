Dal circolo Fratelli d'Italia Valle Argentina Costa Balenae la contrarietà alla prosecuzione del governo Draghi

Il circolo Fratelli d'Italia Valle Argentina Costa Balenae interviene in merito alle delicate vicende romane che in queste ore stanno decidendo il futuro del governo Draghi.

Dichiarano dal circolo: “Ribadiamo la nostra ferma contrarietà a una continuazione del governo Draghi (e pure a un Draghi-bis) insieme alla non più prorogabile necessità di sciogliere le Camere e andare a nuove elezioni. L'attuale governo sta vivendo la diaspora senza fine dei Cinque Stelle, la posizione puramente opportunistica (e spesso provocatoria) del Pd, quelle ambigue e non del tutto chiare di Forza Italia e Lega. Senza addentrarci poi nelle posizioni dei partitini. In sede locale, il sindaco di Taggia Mario Conio se da una parte si dichiara favorevole alla continuazione del governo Draghi, dall'altra non ha potuto fare a meno di dolersi per come la tanto decantata assunzione di responsabilità dei mesi scorsi da parte dei partiti sia venuta completamente meno. Andare alle urne non significa portare il paese nel caos come dimostrano, ad esempio, le ripetute elezioni in Israele. Il nostro partito non mira a vantaggi elettorali poiché già in passato aveva espresso identiche posizioni quando le percentuali di voto che ci accreditavano erano di molto inferiori alle attuali. Ricorrere a nuove elezioni significa ridare una speranza al Paese attraverso un nuovo governo che eviti la zavorra, gli opportunismi e le manifeste incapacità che lo stanno minando e ne frenano l'operato”.