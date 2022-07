La Finanza sequestra droga per 600 kg tra hashish e marijuana e 9 tonnellate di sigarette di contrabbando

Dall’inizio dell’anno la Guardia di Finanza ha sequestrato alla barriera autostradale circa 600 kg di sostanze stupefacenti tra hashish e marijuana, con l’arresto di 5 persone, nonché 9 tonnellate di sigarette di contrabbando, con l’arresto del relativo responsabile.

A fine giugno, durante le operazioni di ispezione di una macchina con targa spagnola in entrata dalla Francia, gli agenti hanno eseguito l’arresto, in flagranza di reato, di uno spagnolo con 105 kg di hashish. La droga, avvolta in involucri di cellophane e suddivisa in panetti, era stata nascosta all’interno di alcuni borsoni, nel portapacchi installato nella parte superiore del mezzo.

L’ultimo ingente sequestro risale all’inizio di luglio quando, sempre alla barriera autostradale e nell’ambito di un controllo di un autoarticolato con targa italiana in entrata dalla Francia, è stato arrestato, in flagranza di reato, un moldavo che trasportava circa 390 kg di hashish e 10 di marijuana. Lo stupefacente era diviso in panetti, nascosto in una ventina di sacchi nascosti in mezzo a bancali di legno contenenti carne congelata.

In entrambi gli episodi i finanzieri, avendo in prima battuta riscontrato anomalie sui documenti esibiti o avendo percepito particolare nervosismo, con risposte contraddittorie dei conducenti in merito ai motivi del viaggio, hanno approfondito il controllo anche con l’ausilio delle unità cinofile.

Dopo le accurate perquisizioni dei mezzi è stata trovata la droga poi sequestrata. L’arresto ed i sequestri eseguiti sono stati tutti convalidati dalle competenti autorità giudiziarie del Tribunale di Imperia. La frontiera italo francese si conferma come un importante punto di transito di traffici illeciti e, in particolare, di stupefacenti e sigarette di contrabbando.