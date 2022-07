Coronavirus: oggi in provincia di Imperia 450 nuovi casi, una donna morta ma è stabile il tasso di positività

Oggi sale il numero dei tamponi e, di conseguenza anche quello dei nuovi casi di Covid, sia in regione che nella nostra provincia. Il tasso di positività rimane pressoché stazionario, al 22,80%.

Sono 3.227 i nuovi casi di positività al covid-19 rilevati oggi in Liguria. Di questi 450 sono in provincia di Imperia, 501 in quella di Savona, 1.724 a Genova e 544 a La Spezia. In regione Liguria sono stati effettuati 14.148 tamponi, dei quali 1.828 molecolari e 12.320 antigenici.

In Asl 1 Imperiese salgono ancora i ricoverati: oggi sono 37, tre in più di ieri e sempre uno (come ieri) in terapia intensiva. Cresce anche il dato regionale con le persone ricoverate che sono 432 (+2) delle quali 12 (-1) in terapia intensiva.

Oggi si registrano 5 morti nella nostra regione e, tra questi una donna di 84 anni a Sanremo. Tornano a salire i pazienti in isolamento domiciliare: oggi sono 23.286, ovvero 77 in più di ieri.

Sotto il bollettino completo