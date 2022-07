Sanremo: domani sera al Teatro dell'Opera del Casinò Veronica Pivetti presenta il suo nuovo libro

Domani sera alle 21, nell’ambito della rassegna ‘Una sera d’estate con i Martedì Letterari’ al Casinò di Sanremo, Veronica Pivetti illustrerà il giallo ‘Tequila bang bang’ (Mondadori). Letture scelte con Loredana De Flaviis, attrice de ‘Il Teatro dell’Albero’.

Il libro: “Tre donne. La protagonista, il suo ex marito, sua madre. L'ingenua, il bello e la perfida. La madre, algida e chicchissima donna d'affari, traffica coi narcos messicani, finché l'ignara figlia Jole, ex ballerina del Crazy Horse, mentre mamma è in Messico, trova un cadavere senza testa nel suo appartamento e l'ex marito – ora felicemente Corinna – l'aiuta a sbarazzarsene, ma così facendo finiscono tutt'e due nelle grinfie dei criminali, che le rapiscono e le portano a Mexico City, dal boss dei boss Xavier, detto "la Tumba", amante segreto dell'anziana madre”.

Veronica Pivetti Attrice, doppiatrice, conduttrice televisiva e radiofonica. È conosciuta dal grande pubblico per il film di Verdone "Viaggi di nozze", la conduzione insieme a Raimondo Vianello ed Eva Herzigova del Festival di Sanremo e molte fiction di successo, fra cui "Commesse", "Il maresciallo Rocca", "Provaci ancora Prof!" e "La ladra". Nel 2013 Mondadori ha pubblicato Ho smesso di piangere. La mia odissea per uscire dalla depressione. Nel 2017, sempre per Mondadori, pubblica Mai all'altezza. Come sentirsi sempre inadeguata e vivere felice. Del 2019 Per sole donne e del 2022 Tequila bang bang. Un giallo messicano, entrambi editi da Mondadori.

Martedì 26 luglio alle 21 Gianluigi Nuzzi presenta ‘I predatori (tra noi). Soldi, droga, stupri: la deriva barbarica degli italiani’ (Rizzoli) . Partecipa lo storico Matteo Moraglia. Letture scelte da Francesco La Sacra direttore artistico de “Il Teatro dell’Albero”.