La crisi idrica nella nostra provincia (e non solo) non accenna a diminuire e, nonostante il lavoro continuo dei tecnici di Rivieracqua per mantenere il prezioso liquido nelle tubazioni e in uscita dai nostri rubinetti, continuano i guasti e le perdite d’acqua.

L’ennesima rottura si è registrata questa notte in strada Ciappa, verso Montegrazie. Una zona martoriata dai problemi in questi ultimi mesi e, quella di stanotte è la terza rottura in un mese.