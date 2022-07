Imperia: nella zona di Caramagna alcuni cinghiali rovesciano i mastelli e cenano con i rifiuti (Foto e Video)

Caramagna invasa dai cinghiali che banchettano con i rifiuti organici lasciati dagli abitanti di via Airenti in via vista del giro del porta a porta previsto per stamattina.

In quel punto nella curva sotto il ponte della ferrovia tempo fa c'era già stato un grave incidente causato da un cinghiale che aveva attraversato improvvisamente la strada. l video sono stati postati nel gruppo WhatsApp 'Amici di Caramagna'.

“Tempo fa si era parlato di mettere le isole ecologiche anche nelle frazioni – sottolinea un residente – e potrebbe essere una soluzione. Ricordo che in quel punto c'è già stato un incidente grave causato da un cinghiale che, sbucato improvvisamente, ha investito un motociclista. Perché non viene aperta la caccia? Fra poco saranno i cinghiali che cacceranno a noi”.