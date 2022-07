Sanremo accoglie i turisti francesi in occasione della festa nazionale: la città sarà addobbata da giovedì a sabato (Foto e Video)

Si svolge nel prossimo fine settimana, in occasione della festa nazionale in Francia del 14 luglio, organizzata dal Comune di Sanremo, una serie di iniziative per accogliere i turisti francesi, senza dimenticare il cordoglio per l'attentato terroristico del 2016 a Nizza.

Insieme alla Confcommercio, Confesercenti, Cna, Confartigianato, sono previste alcune iniziative come le cartoline di benvenuto con l'immagine storica del Casinò, uno dei simboli della città, a firma del Sindaco Biancheri. Verranno installate bandierine italiane e francesi in via Matteotti, via Palazzo, via Gaudio,via Cavour, via Carli e al Mercato Annonario.