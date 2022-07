Al castello Lascaris di Gorbio, mostra dell’artista Michèle Kleijnen da sabato prossimo

Dal sabato prossimo il castello Lascaris di Gorbio propone Couleurs-Exposition-Installation, mostra personale dell’artista belga Michèle Kleijnen. Fino al 27 novembre 2022

Michèle Kleijnen, artista di origine belga, ha cominciato a dipingere da autodidatta durante il periodo dell’adolescenza. Ha vissuto in Marocco, in Canada e nell’America Centrale prima di trasferirsi in Costa Azzurra. “Artiste peintre coloriste” come ama auto-definirsi, crea dipinti e installazioni realizzati con supporti non tradizionali come il bambù, la corteccia, il legno, la pietra, la tela di juta o con materiali di recupero legati al mondo marinaresco (corde, vele, remi). ‘Objets trouvés’ ai quali l’artista infonde nuova vita attraverso una palette di colori accesi, la sua arte evoca un mondo di fantastiche suggestioni interiori.

Da vent’anni membro del collettivo francese no-made di Denis Gibelin ha partecipato agli eventi del gruppo alla Villa Roc Fleuri a Cap d’Ail e all’Arboreto di Roure, sviluppando in parallelo progetti personali in Francia, e a Monaco. Couleurs-Exposition-Installation presenta una selezione di opere che Kleijnen ha realizzato negli ultimi anni che sono rappresentative del percorso artistico quotidiano dell’artista. Una serie di opere che vanno dai dipinti alle installazioni e una nuova installazione di grandi dimensioni che sarà situata sulla terrazza del castello. Nell’insieme la mostra ci farà scoprire l’universo personale magico e colorato di un’artista originale e sensibile.

Dal 9 luglio al 27 novembre 2022 al Castello di Gorbio (FR) aperto tutti i giorni dalle 15 alle 19 tranne il martedì. Ingresso libero.

Maggiori informazioni sul sito:

www.michelekleijnen.com

Martina Savina