E’ stata emessa ieri, dalla Corte d’Appello di Genova, che ha accolto la richiesta di mandato di cattura europeo per Vincenzo Lo Giudice, di 48 anni e la compagna Iana Kurepa di 34.

E’ stata disposta la consegna di entrambi alla Francia, anche se la sentenza non è ancora esecutiva per un eventuale ricorso in Cassazione, che il loro avvocato (Luca Ritzu) farà a breve.

I due vennero arrestati per associazione a delinquere, sfruttamento della prostituzione e riciclaggio di denaro sporco.