Giovedì alle 18 'Sanremo in Azione' organizza un incontro pubblico sull’importante e attuale tema dell’energia

“Abbiamo deciso di cogliere l’invito del nostro leader Carlo Calenda ed iniziare, anche sul nostro territorio, un dibattito serio su un argomento cruciale per il futuro del nostro Paese e dell’Europa. Lo faremo insieme a due esperti in materia”.

Lo ha detto Desiree Negri, coordinatrice di ‘Sanremo in Azione’, che organizza l’appuntamento di giovedì prossimo alla sede di Confartigianato.

Parteciperà Mirco Botti, ingegnere chimico, la cui carriera si è sviluppata in una grande multinazionale del settore energia, la Esso Italia, con esperienze lavorative e conoscenze professionali in area industriale e logistica. Ci sarà anche Tommaso Barberis, ingegnere fisico, dottorando di ricerca in Fisica al Politecnico di Torino, parte del team di ricerca sulla Fusione Nucleare. Parteciperà all’incontro il Segretario Provinciale Carlo Biancheri.

L’incontro pubblico, ad ingresso gratuito, si terrà nella sala convegni della Confartigianato di Sanremo in corso Nazario Sauro 36. Si può prenotare cliccando QUI.