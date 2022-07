Dolcedo: la 'Blu di Mare-Parasio' ha inaugurato le nuove bacheche dei sentieri del Monte Faudo

Sono state inaugurate oggi, con i rappresentanti dell'associazione ‘Blu di Mare-Circolo Parasio’, in collaborazione con Ominia Freeride e l'ente di promozione sportiva C.S.A.In., le nuove bacheche dei sentieri del Monte Faudo.

Le nuove indicazioni sono state posizionate presso il frequentatissimo piazzale di San Brigida alle spalle di Dolcedo. Qui tutti i giorni fanno tappa e partenza per le loro escursioni moltissimi ciclisti e escursionisti nonchè tanti appassionati della corsa. All'inaugurazione non sono mancati i rappresentati degli sponsor che hanno consentito tramite una raccolta di fondi finanziata totalmente da privati la realizzazione del progetto.

L'area del Monte Faudo è sempre più riferimento per l'outdoor a Imperia e non solo, inoltre grazie ai lavori fatti dalla provincia la strada risulta particolarmente facile e comoda anche per coloro che non sono allenati o sono alle prime armi. “Percorrete i sentieri in sicurezza – dicono dall’associazione - e con il rispetto più totale degli altri fruitori del sentiero come da piccolo decalogo apposto in loco”.