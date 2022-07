Ventimiglia: Pasta Fresca Morena partner de 'Le Terrasse' del Casinò di Menton e di 'Zi' Pepè' di Villanova d'Albenga

Buona la prima per Le Terrasse del Casinò di Menton e il Ristorante Zi' Pepè di Villanova d'Albenga.

“Giovedì e venerdì scorso - ci racconta il cav. Ramon Bruno, titolare dell’azienda Pasta Fresca Morena di Ventimiglia - è avvenuta l'inaugurazione della stagione estiva e l'apertura di un nuovo ristorante: Le Terrasse del Casinò di Menton e il Ristorante Zi' Pepè di Villanova d'Albenga. Come azienda possiamo dire di aver partecipato a due eventi molto sentiti nel panorama della buona cucina e del divertimento. Eravamo ospiti come fornitori e partners dei due locali di Menton e Villanova d'Albenga.



Ci teniamo molto a partecipare in momenti come questi, sia con la nostra presenza e soprattutto attraverso la nostra comunicazione, per mettere in risalto le attività che collaborano con noi. Vogliamo augurare una stagione piena di successi ai nostri amici Chef Giuseppe Coletti del Ristorante Zi' Pepè di Villanova d'Albenga e Andrea Fontana del Ristorante del Casinò Barriere Menton”.