Sanremo: lavori in strada Tre Ponti, colmata anche una ‘caverna’ scavata sotto l’asfalto dalla forza delle onde

Prima dell’estate il Comune di Sanremo è intervenuto in strada Tre Ponti per l’eliminazione di una serie di potenziali pericoli. Durante l’inverno la forza del mare ha eroso il muro di contenimento sotto la carreggiata danneggiando anche la ringhiera e il marciapiede. E il cantiere ha anche portato alla luce una era e propria ‘caverna’ scavata dal mare sotto l’asfalto, un buco di 4 metri per 5 colmato grazie a ‘iniezioni’ di materiale. Una circostanza a dir poco pericolosa per una strada estremamente frequentata in estate.

“Un intervento necessario per una questione di pubblica incolumità e transito - ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella - un fenomeno che si presenta per l’assenza di una scogliera di protezione, il mare è andato a erodere la base del muro di contenimento andando a creare anche una ‘caverna’ al di sotto del marciapiede. Si è intervenuti con un lavoro interessante, è stata realizzata la base del muro per eliminare il pericolo nell’immediato e poi un foro nella strada con autocavi per riempire il buco di 4 metri per 5”.

“Nel contempo abbiamo verificato che alcuni piantoni della ringhiera erano ammalorati, instabili o pericolanti e anche lì, sia con lavori di edilizia acrobatica che con ponteggi, sono state messe in sicurezza le protezioni e le pietre che potevano scendere in spiaggia - ha aggiunto Donzella - per tutte queste motivazioni ci sono i presupposti per procedere con una somma urgenza”.

In totale il Comune ha eseguito lavori in strada Tre Ponti per 55 mila euro.