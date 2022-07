La Riviera Trasporti vuole rimuovere le protezioni agli autisti: secco no del sindacato Usb

Dura presa di posizione, del sindacato regionale e provinciale Usb per la decisione della Riviera Trasporti di rimuovere i divisori utili ad isolare il posto del conducente sui bus dell’azienda che gestisce il trasporto pubblico in provincia di Imperia.

Secondo il sindacato, infatti, la misura “E’ assolutamente ingiustificata considerato il preoccupante aumento dei contagi Covid. Chiediamo quindi l’immediata revoca ed il mantenimento delle attuali misure di tutela del personale viaggiante”.

Il sindacato Usb, con una lettera inviata all’azienda e firmata da Maurizio Rimassa, ha chiesto così alla Rt ti tornare sui suoi passi, per evitare contatti tra il personale che è alla guida con i passeggeri, in un momento ancora non sicuro al 100% per i contagi da Coronavirus.