Taggia: ieri Consiglio comunale senza il Presidente, Interrogazione del gruppo 'Progettiamo il Futuro'

Interrogazione urgente del gruppo ‘Progettiamo il Futuro’, per l’assenza del Presidente del Consiglio comunale, nella prima seduta di ieri. Il ruolo, che sarà affidato a Maurizio Negroni come anticipato dal nostro giornale, non è stato deciso ieri per l’assenza del Consigliere per motivi familiari.

Secondo i Consiglieri di opposizione, il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale è stato istituito con la modifica dello Statuto comunale nel 2017 e prevede il Presidente sia eletto dal Consiglio Comunale tra i suoi componenti nella prima adunanza e che, se questo non fosse possibile, dovrà essere convocato una nuova assise entro 8 giorni. “E’ censurabile la mancata elezione del presidente – evidenziano i tre consiglieri di opposizione, guidati da Gabriele Cascino - da parte del consiglio comunale”.

Ieri il Sindaco aveva affermato di non essere intenzionato a convocarlo nei tempi richiesti dall’Interrogazione mentre Cascino ha chiesto che venga convocato entro 8 giorni dal Consigliere anziano.