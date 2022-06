Imperia: per l'inaugurazione della ciclabile fino a San Lorenzo, prenotabili E-bike di Villa Giada Bike Resort

La pista ciclabile, che sorge ormai da diversi anni sull'ex sedime ferroviario tra San Lorenzo al Mare e Ospedaletti, finalmente aggiunge un altro tassello. Verrà inaugurato sabato 2 luglio il tratto di collegamento tra Imperia, per la precisione Borgo Prino, e San Lorenzo al Mare.

MY A.S.D., in collaborazione con Villa Giada Bike Resort (che per l'occasione metterà a disposizione le sue E-bike), sarà presente alla grande inaugurazione del Comune di Imperia. L’appuntamento è per le ore 10.00 a Imperia - Porto Maurizio - Borgo Prino presso l'ampio piazzale Santa Lucia... bicimuniti!

Info & prenotazioni: Daniele Alfero: 333 1423007; Barbara Campanini: 346 7944194

"Le E-bike sono disponibili in numero limitato - spiegano ad My Asd -, ma invitiamo con entusiasmo tutti i soci che lo desiderano a partecipare anche con le proprie biciclette. Le E-bike che Villa Giada Bike Resort metterà a disposizione per l'inaugurazione del nuovo tratto della pista ciclabile. Rigorosamente...Green! Vi aspettiamo numerosi!".