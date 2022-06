Soldano: sabato prossimo, appuntamento con l'evento 'Ricordando Flavio Maccario'

Sabato prossimo, 2 luglio, a Soldano nella Piazzetta del Rossese a partire dalle 10.30 si terrà l'evento "Ricordando Flavio Maccario", un ricordo della figura poliedrica di Flavio, amministratore comunale, ferroviere, coltivatore, escursionista e poeta. L’evento, aperto al pubblico, si tradurrà nell’unione di tutte quelle che sono state le sue passioni e infatti saranno presenti non soltanto il Sindaco e l’amministrazione ma anche gli assaggiatori di vino dell’ONAV, alcuni viticoltori di Rossese e il Club Alpino Italiano di Bordighera.

Nel corso della mattinata, oltre alle testimonianze e agli aneddoti sulla sua vita, si degusterà il Rossese di alcuni produttori locali e sarà presentata una raccolta delle poesie di Flavio, un volume di componimenti dialettali e bucolici principalmente a carattere agreste.

Flavio Maccario, che è stato vice Sindaco di Soldano dal 1975 al 1980, era un esempio per la comunità e, come lo ricordano gli amici, una persona appassionata, capace e affetta da una profonda curiosità che lo ha portato a sperimentare novità in tutti i campi di suo interesse. Come guida del CAI ha avvicinato negli anni tantissimi giovani alla passione per la montagna e per l’escursionismo. E’ stato assaggiatore di vino volgendo particolare attenzione alla qualità e alla tradizione Rossese al punto che, come si ricorda, con lungimiranza si era inventato per la festa del Rossese l’introduzione di un concorso di vini negli anni ’70 quando ancora all’epoca non erano così diffusi come oggi.