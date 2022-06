Ventimiglia: è arrivato a mezzogiorno il Commissario Prefettizio, subito le prime riunioni e poi al lavoro (Foto)

E’ arrivato poco dopo mezzogiorno, per prendere possesso dell’ufficio, lasciato la settimana scorsa dal Sindaco Gaetano Scullino. E’ il neo Commissario straordinario Samuele De Lucia, che dovrà reggere le sorti del comune frontaliero, fino alle prossime elezioni Amministrative, che si dovrebbero svolgere tra la primavera e l’estate del 2023.

Il Dottor De Lucia è stato: Capo di Gabinetto alla Prefettura di Massa Carrara, Commissario prefettizio dei Comuni di Mulazzo e Montignoso (Massa Carrara) e sub Commissario dell’Amministrazione provinciale di Massa e Lucca. E’ stato Viceprefetto Vicario della Prefettura di Siena, Presidente della Commissione Elettorale Circondariale di Siena, Viceprefetto Vicario presso la Prefettura di Lucca, Presidente della Commissione Elettorale Circondariale di Lucca. Presidente di innumerevoli Commissioni di concorso, De Lucia (che ha 69 anni) è stato Commissario straordinario di Nicotera e altri Comuni sciolti per mafia in Calabria.

Accolto dal Segretario generale, Monica Di Marco, si è subito incontrato con il Comandante e con il suo vice della Polizia Municipale. Poco dopo le 13 ha iniziato il suo lavoro che non sarà facile e che lo vedrà impegnato, in particolare, nel cercare di portare avanti i progetti importanti per la città di confine, avviati dall’Amministrazione caduta alcuni giorni fa.