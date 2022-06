È Davide Elena il 22enne di San Bartolomeo al mare morto nell'incidente avvenuto a capo Mimosa

È Davide Elena di San Bartolomeo al Mare il 22enne morto nell’incidente avvenuto stanotte a Capo Minosa. Stando a una prima ricostruzione, il ragazzo si trovava a bordo del suo scooter quando si è scontrato frontalmente con un'auto proveniente dalla direzione opposta.



Il ragazzo lavorava come meccanico nell’officina di famiglia e sono in molti a piangerne la scomparsa in queste ore, su Facebook, con messaggi di cordoglio e ricordi. Sull’accaduto stanno indagando i Carabinieri per determinare eventuali profili di responsabilità.