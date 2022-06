I Cittadini per la Pace Sanremo sostengono la campagna ‘Italia ripensaci’!

A Vienna dal 21 al 23 giugno 2022 il movimento globale per il disarmo nucleare si riunirà per un’intera settimana di eventi che porteranno avanti il progetto di un mondo senza armi nucleari https://retepacedisarmo.org/

"Sarà un’opportunità unica per il mondo – spiegano i Cittadini per la Pace Sanremo - per rispondere all’attuale minaccia di guerra nucleare e riunire tutti gli attori che vogliono fermare definitivamente la minaccia delle armi nucleari.

L’Italia sarà l’unica dei quattro paesi dell’Unione Europea che ospitano testate nucleari NATO sul proprio territorio a non partecipare alla Prima Conferenza degli Stati Parti del Trattato per l’abolizione delle armi nucleari. Germania, Olanda e Belgio hanno invece già dichiarato la loro presenza come Stati osservatori, insieme ad Australia e Norvegia, anche loro membri della Nato.

La campagna ’Italia Ripensaci’, promossa da Rete italiana Pace e Disarmo e da Senzatomica rivolge un ultimo appello al nostro Governo affinché decida di ripensarci ed essere presente.

Il rischio di una guerra nucleare è più alto di quanto non sia mai stato negli ultimi decenni: le conseguenze umanitarie sarebbero catastrofiche. Eppure, non solo il disarmo si è fermato, ma stiamo assistendo a una nuova irresponsabile corsa al riarmo nucleare, che non garantisce la sicurezza, ma in realtà rappresenta una minaccia per tutti noi e deve essere interrotto.

L’appuntamento di Vienna avrà luogo sulla scia dell’invasione russa dell’Ucraina e delle minacce di usare armi nucleari, in un momento in cui il mondo si sta svegliando da una fantasia trentennale in cui i 9 stati armati nucleari (Stati Uniti, Cina, Russia, Regno Unito, Francia, India, Israele, Pakistan e Corea del Nord) e i loro alleati hanno convinto la gente che le armi nucleari potevano esistere senza mai essere usate. I mesi scorsi hanno reso chiaro che le armi nucleari non impediscono la guerra, e la guerra nucleare è più vicina che mai.

L’unica soluzione è dare immediatamente la priorità al disarmo nucleare".

