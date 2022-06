Sanremo: non ottempera al divieto di avvicinamento e si siede al bar con la ex, arrestato dalla Polizia

Un extracomunicato che vive a Sanremo è stato arrestato dalla Polizia matuziana per non aver rispettato il divieto di avvicinamento alla sua ex.

I fatti sono avvenuti a fine maggio scorso quando una Volante del Commissariato è intervenuta in corso Imperatrice dove una donna, che aveva richiesto l’intervento al 112, era stata avvicinata dal suo ex compagno, noto extracomunitario che in più circostanze aveva violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento.

All’ arrivo della Volante l’uomo si era già allontanato, facendo avviare l’attività investigativa che ha permesso di accertare che l’uomo aveva effettivamente raggiunto la sua ex compagna al bar, sedendosi addirittura allo stesso tavolino, in violazione della misura cautelare.

E’ stata chiesta una misura cautelare più restrittiva, visto il comportamento e la pericolosità dell’uomo. In poche ore, il Tribunale di Imperia (Ufficio del GIP) ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Gli agenti lo hanno rintracciato e, dopo alcune ore ininterrotte di ricerche, è stato fermato in centro e portato in carcere, in Valle Armea.