La Fondazione Riviera dei Fiori Onlus provinciale ha donato oltre 32mila euro nel 2021

E' stata di oltre 32.000 euro la somma delle erogazioni deliberate nel 2021 dalla Fondazione comunitaria della Riviera dei Fiori Onlus nella provincia di Imperia, dove opera dal 2007. La Fondazione presieduta da Marco Canova ha stanziato 12.800 euro per il Dono di Natale a 32 anziani poveri e soli (400 euro a ciascuna delle persone segnalate da Caritas, San Vincenzo, parroci, assistenti sociali), 15.000 euro per borse lavoro, 4.500 euro a individui e nuclei familiari in gravi difficoltà economiche. Rispetto all'anno precedente, ha più che raddoppiato il totale dei suoi aiuti a beneficio della comunità locale (nel 2020 aveva erogato18.000 euro).

Questi dati si leggono nella relazione relativa al bilancio 2021 appena approvato, all'unanimità, dal consiglio di amministrazione della Fondazione, che nell'anno passato ha raccolto fondi per complessivi 15.400 euro (il maggior donatore è stata la Fondazione Compagnia di San Paolo). E altri 2.647 euro sono stati ricevuti dal 5xmille. Le entrate complessive sono ammontate a 40.366 euro.

Il totale delle uscite, comprensive degli accantonamenti, è stato invece di 45.038 euro, dei quali solo 7.028 euro dovuti alle spese di gestione (i consiglieri di amministrazione non ricevono alcun compenso e neppure rimborsi spese).

La Fondazione, che persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale a favore della comunità della provincia di Imperia, promuovendone e sostenendone lo sviluppo - i principali settori di intervento sono quelli della beneficenza, dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della tutela e valorizzazione sia del patrimonio storico e artistico sia dell'ambiente – ha pertanto chiuso l'esercizio 2021 con un disavanzo di 4.673 euro, coperto con il Fondo di riserva per l'integrità del patrimonio.

Al 31 dicembre scorso, la Fondazione Riviera dei Fiori Onlus disponeva di risorse per le attività istituzionali pari a 432.972 euro e di un patrimonio netto di 528.234 euro. Il totale del suo attivo ammontava a 967.188 euro.

Il consiglio di amministrazione che ha approvato il bilancio 2021 dopo il parere favorevole del revisore unico, Mauro Picerno, ha anche deciso di nominare segretario generale Giancarlo Cova, ragioniere e perito commerciale, con lunga esperienza nel settore amministrativo e in quello cooperativo. Bussanese d'adozione, pensionato, ha ricoperto anche diversi incarichi sindacali.

“In un momento così difficile è stato un piacere poter aiutare il nostro territorio" dice il presidente Marco Canova che riassume l’attività della fondazione per l’anno 2021 ed invita la comunità della provincia di Imperia ad aiutare la fondazione ad aiutare la nostra comunità ricordando che la fondazione può essere sostenuta anche con l’attribuzione del 5 x mille indicando il codice: 91034200088.