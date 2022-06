Ventimiglia: pino marittimo crolla ai giardini 'Tommaso Reggio', sfiorata una donna sulla panchina (Foto)

Fortunatamente non si sono registrati feriti ma il rischio è stato particolarmente elevato, oggi pomeriggio intorno alle 16 quando è crollato un pino marittimo all’interno dei giardini ‘Tommaso Reggio’ di Ventimiglia, a pochi passi dal Comune.

E’ stato un netturbino ad accorgersi del rumore che aveva fatto la pianta e a far sgomberare tutti. Il pino è crollato in pochi secondi e ha sfiorato una panchina dove era seduta una donna, rimasta sotto choc. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Ora è stato chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per rimuovere la pianta.

Tra l'altro oggi erano in programma delle attività con i bambini delle scuole che, questa mattina sono state rinviate per la pioggia. Se così non fosse stato, nel momento in cui è caduto il pino, i bimbi sarebbero stati nei giardini.

Non è la prima volta che si registra un fatto del genere nella nostra provincia e, proprio negli ultimi anni, anche nei giardini ventimigliesi, sono state potate alcune piante, proprio per il rischio di crolli.