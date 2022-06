Coronavirus: numeri ancora in aumento, tasso di positività al 22% ma calano i ricoveri in ospedale

Sono 1.286 i nuovi casi di covid, rilevati nelle ultime 24 ore in Liguria, dei quali 139 in provincia di Imperia, 161 in quella di Savona, 791 a Genova e 190 a Spezia. In regione sono stati effettuati 5.895 tamponi, dei quali 1.003 tamponi molecolari e 4.892 tamponi antigenici.

Torna a salire oggi il tasso di positività, al 21,81%. Nella nostra provincia i ricoverati calano e oggi sono 16, due in meno di ieri e sempre nessuno in terapia intensiva. Scendono anche su base regionale: sono 160, due in più di ieri e con 3 in terapia intensiva (uno in meno di ieri).

Oggi si registrano purtroppo 3 morti, tutti nel genovese, con il numero dei decessi che arriva a 5.349 dall’inizio della pandemia. Continuano a salire (9.866) i pazienti in isolamento domiciliare, 496 più di ieri.

Sotto il bollettino e il dato sulle vaccinazioni