Multe per i calciobalilla: Sib Confcommercio ottiene la proroga "Domande entro il 31 luglio"

In merito alla dibattuta vicenda del rischio di sanzioni da parte di locali pubblici e spiagge per la presenza di giochi, quali calcio Ballilla e pingpong, il Sib, sindacato dei Balneari della Confcommercio, ha ottenuto una proroga per le autorizzazioni da parte dell’Agenzia delle Dogane. Spiega il presidente provinciale del Sib Fabio Viale: “Il problema è salito alla ribalta della cronaca a seguito della sanzione comminata a uno stabilimento balneare in Puglia".



"Noi ci siamo immediatamente attivati e il nostro presidente nazionale Tonino Capacchione ha chiesto e ottenuto un incontro con il direttore nazionale dell’Agenzia delle Dogane, per evitare che scattassero ulteriori sanzioni onerose, oppure che i gestori eliminassero dei giochi amati da tutti. - aggiunge - Per poter utilizzare questi giochi è richiesto un nullaosta e ora abbiamo ottenuto un rinvio della scadenza legata a questa pratica, che è stata portata al 31 luglio. Entro questa data quindi tutti i gestori dovranno chiedere all’Agenzia delle Dogane il nullaosta, che va fatto solo per via telematica a partire dal 27 giugno”.