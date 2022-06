'Un Poster per la Pace': anche il Lions Club Ventimiglia impegnato con le scuole del comprensorio

Fin dal 1988 tutti i Lions Club del Mondo hanno sollecitato i giovani ad esprimere i propri sentimenti inerenti la pace, in modo creativo e visivo, con il concorso ‘Un poster per la Pace’, che è inoltre, una straordinaria opportunità per i Club di impegnarsi a favore dei giovani della loro comunità, per sottolineare l’importanza della pace, della tolleranza e della comprensione tra i popoli.

Il Lions Club Ventimiglia partecipa al concorso da ormai dieci anni. I criteri per la valutazione degli elaborati sono fissati a livello internazionale in modo da mettere tutti sullo stesso piano di partenza: i poster sono giudicati dalle commissioni in base ai criteri di originalità, merito artistico ed attinenza al tema proposto che quest’anno è stato ‘Siamo tutti connessi’. Grande è stata la partecipazione degli alunni che sono stati seguiti dai docenti: ben 633 studenti della Scuola Secondaria di primo grado del Comprensorio Intemelio hanno partecipato organizzando recite di poesie e canti corali.

La giuria della fase comunale ha rilevato un livello di qualità che ha messo in evidenza una padronanza profonda e sentita dell’argomento, sostenuta dall’appoggio di notevoli capacità tecnico-espressive. Il Presidente del L.C.Ventimiglia Sauro Schiavolini ha presenziato a tutte le premiazioni. Presso la sede di Vallecrosia, sotto la guida della Vice Preside Silvia Cagnacci con le docenti Luciana Nattini, Alexia Dramis e Roberta Agostini è stato consegnato il primo premio dal Vice Sindaco Marilena Piardi all’alunna Gaia Peirano. Presso l’Istituto Comprensivo Biancheri, alla presenza della Dirigente Scolastica Lara Paternieri, del Vice Teodoro Panetta e delle insegnanti Francesca Ferrara, Claudia Stritof e Simona Lodi è stato assegnato il Primo Premio ad Emily Dimarco.

Al’Istituto Comprensivo Val Nervia alla presenza della Vice Preside Maddalena Vernia, della docente Monica di Rocco, è stato consegnato dal sindaco Fulvio Gazzola, accompagnato dall’Assessore Simona Naso, il Primo Premio a Simonetta Morgana. A tutti i partecipanti è stato consegnato un omaggio come testimonianza del loro impegno. I Lions ripropongono annualmente il tema della pace, affidandolo prima al cuore e poi alle mani dei tanti ragazzi nel mondo per la creazione del poster.

“Ringraziano tutti i soci – evidenzia la dirigenza del Club - che hanno contribuito alla realizzazione del service: Piero Abellonio, Fedele Andrea Palmero, Roberto Squarciafichi, Mirella Nigro ed in specialmodo Marina Condrò”.