"Mi auguro che si prosegua con la stessa attenzione per il territorio", così Marcello Pallini, sindaco di Santo Stefano al Mare, commenta le dimissioni del Direttore Generale di ASL 1, Silvio Falco.

"Non entro nelle motivazioni ma dal punto di vista personale mi spiace. Avevamo un rapporto ottimo e lui c’è sempre stato per il nostro comune. Non entro in altri aspetti che non conosco che potrebbero averlo portato a prendere questa decisione" - chiosa Pallini.