Sanremo: frizioni sia in maggioranza sia in opposizione durante il consiglio comunale

Frizioni sia in maggioranza sia in opposizione, durante il consiglio comunale di Sanremo, per l’uscita dall’aula di alcuni consiglieri al momento della votazione dell’ordine del giorno sui treni del mare. In particolare per la minoranza non hanno partecipato al voto i gruppi della Lega e di Fratelli d’Italia (di cui l’assessore regionale al turismo Gianni Berrino è un esponente). Per la maggioranza hanno invece lasciato l’aula i consiglieri Umberto Bellini ed Ethel Moreno, gesto che non è stato visto bene da alcuni suoi colleghi, sembra anche dallo stesso sindaco. Frizioni che sono state sottolineate anche da un successivo brusio, per lo scambio di opinioni in merito, durante la trattazione delle seguenti pratiche.

Altre tensioni in maggioranza si sono registrate quando, durante la trattazione di un debito fuori bilancio per interventi sulla pista ciclabile, Umberto Bellini è intervenuto suggerendo che “La valorizzazione della pista deve essere data in mani professionalmente mirate, perché a fare tutto non si riesce (riferendosi ad Amaie Energia n.d.a.)”. Ecco la risposta pungente del collega di maggioranza Giorgio Trucco del Partito Democratico: “Consiglio a Bellini di svolgere il suo ruolo nei luoghi deputati – ha detto - quindi non suggerendo in consiglio le cose al sindaco ma andando direttamente a parlare con gli uffici o Amaie Emergia”. Bellini ha quindi accennato un intervento mentre parlava Trucco, venendo di conseguenza stoppato dal Presidente Alessandro Il Grande. “Se dice delle fesserie” si è giustificato Bellini, che poi non ha voluto controreplicare per fatto personale “Lasciamo stare, non vale neanche la pena”.

Per quel che riguarda il primo episodio citato, tutto è nato quando il consigliere Andrea Artioli di Liguria Popolare, ha riportato l’attenzione sui treni del mare che non raggiungono le ultime località del ponente ligure come Sanremo, Bordighera e Ventimiglia. “Se per arrivare con l’auto bisogna accendere un cero e con i treni non si riesce – ha detto - bisognerebbe dare una medaglia all’eroismo ai turistiche vengono comunque e concedere anche incentivi ad esercenti, ristoratori e albergatori locali”. L’ordine del giorno, come sottolineato da Luca Lombardi di Fratelli d’Italia, aveva però perso di attualità in quanto era stato superato l’ostacolo tecnico che aveva escluso Sanremo da questo tragitto ferroviario. Per questo è stato in parte modificato da Artioli, con la specifica che questi viaggi “continuino ad arrivare fino a Sanremo” con un chiaro indirizzo futuro. “Con i problemi del Tenda, sarà importante ripristinare collegamenti con il Piemonte e organizzare i trasporti per le biciclette, in modo da dare impulso al cicloturismo e al turismo invernale dello sci” è intervenuto Mario Robaldo. L’ordine del giorno è stato infine approvato ad esclusione, come detto in precedenza, dei gruppi della Lega, di Fratelli d’Italia e del consigliere Umberto Bellini che al momento del voto hanno abbandonato l’aula.

L’assise ha quindi affrontato una pratica urbanistica relativa ad un aggiornamento al Piano Urbanistico Comunale in merito ad alcune prescrizioni di aspetti di natura geologico in merito ai lavori di recupero e riqualificazione del porto vecchio. Gli aspetti tecnici sono stati illustrati dall’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella. La pratica era già stata approvata all’unanimità in Commissione Consigliare. “Un’opera epocale per la città - la ha definita Umberto Bellini - Complimenti all’assessore Donzella per la celerità con cui sta procedendo il suo settore”. Parere favorevole è stato espresso anche da Daniele Ventimiglia della Lega: “Grazie al sindaco Biancheri e all’assessore Donzella per essersi impegnati per un’opera di questo valore”. Sullo stesso tenore anche l’intervento di Andrea Artioli di Liguria Popolare, Giorgio Trucco del Pd e Luca Lombardi di Fratelli d’Italia. “Si tratta di un’opera che cambierà davvero il volto della città” ha detto Mario Robaldo, che ha però sottolineato la mancata soluzione per ottenere una vera strada di scorrimento, con uscita diretta allo Zampillo evitando la salita delle Poste, escludendo quindi problemi per il possibile passaggio di camion.

“Questa pratica, che nasce sei anni fa, è stata uno dei motivi che mi ha spinto a ricandidarmi – è intervenuto il sindaco Alberto Biancheri – La prossima Amministrazione avrà un compito importante per proseguire questo progetto fondamentale per la città. A luglio inaugureremo il tempio crematorio, il primo di Sanremo. Nel prossimo anno e mezzo abbiamo ancora tanti progetti da seguire e bisogna anche fare programmazione per il futuro. Questa Amministrazione è sorretta non da ideali politici o giochini, ma solo da un progetto città”.

Il consiglio comunale è proseguito con l’adozione del progetto di piano territoriale regionale (PTR). “Si basa su quattro punti fondamentali – ha spiegato l’assessore Massimo Donzella - liberare l’entroterra, ripensare la città, aver cura della costa ed il rapporto ambientale. Quattro temi su cui lavorare”. Donzella ha poi ricordato alcuni dei progetti importanti per lo sviluppo del territorio: un potenziamento della ferrovia della val Roya, il sistema delle Aurelie Bis “Che non può essere un segmento, ma deve essere una superstrada come vera e propria alternativa all’Aurelia, la quale dovrà essere una strada panoramica” e le ciclovie “Per uno sviluppo legato all’accesso verso la Francia”. “Non dimentichiamoci il proseguimento della pista ciclabile – è intervenuto il sindaco Alberto Biancheri – bisogna crederci nelle cose. C’è la possibilità di arricchire questo territorio attraverso questi progetti”.