Imperia: accoltellamento di ieri in via XX Settembre e intervento di due agenti penitenziari, i complimenti di Pagani (UilPa)

“Sono stati autori esemplari di un fermo, che ha poi consentito di consegnare ai colleghi Carabinieri, l’uomo che aveva accoltellato poco prima due persone”.

Sono le parole di Fabio Pagani, segretario regionale della Uil Pa, per i due coniugi (entrambi agenti penitenziari), che ieri pomeriggio erano liberi dal servizio nel carcere di Sanremo, ma che non hanno esitato a intervenire alle grida della gente presente in via XX Settembre, pochi istanti dopo i fatti.

“Voglio fare i complimenti – termina Pagani – ai due agenti e a tutti gli uomini e le donne della Penitenziaria che, ancora una volta, hanno dimostrato le capacità di intervento e sono ben inseriti nel Dna dei poliziotti. Peccato, invece, che l’Amministrazione penitenziaria sia molto distante dal loro sacrificio. Ci auguriamo che, almeno in questa occasione, venga riconosciuto il prezioso intervento e le loro qualificate abilità professionali”.