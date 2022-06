Esce il nuovo singolo del sanremese Gianluca Boetti "Non cercarmi mai più" realizzato con Ferdinando Mongelli

Dopo due anni dall'ultimo "Mi sorprenderai" ecco arrivare il nuovo brano "Non cercarmi mai più", realizzato in collaborazione con lo storico musicista e amico di sempre, il sanremese Ferdinando Mongelli che ha curato gli arrangiamenti musicali e le registrazioni. Interessante il feautering della cantante americana J blue, già vocalist di artisti di livello internazionale, la quale dopo aver ascoltato il provino di "Non cercarmi mai più" ha deciso con entusiasmo di donare un suo assolo magistrale nella parte finale del pezzo.



Si intuisce già da un primo ascolto che Boetti questa volta ha deciso di cambiare rotta, sposando più un genere pop dance rispetto allo stile cantautorale che lo ha caratterizzato da sempre. "É la storia di un sentimento tradito in stile moderno, fluido, scorrevole", dichiara l'artista, "che però non chiude la porta a nulla, nemmeno ad eventuali ritorni". Un po' come il paragone citato nella parte del ponte del brano, quando associa un sentimento forte a bolle d'aria o a stelle brillanti che in ogni caso restano lì e segnano un sentimento forte che in realtà non finisce mai.



Musicista e cantante con esperienza trentennale Boetti si esibisce da anni in locali di primo livello, in particolare a Sanremo, dove lo si può ascoltare al Roof Garden del Casino, all'hotel Royal e nei ristoranti Flipper e Il Molo. "Non cercarmi mai più" è già disponibile in tutti i mercati digitali sia in streaming che download e anche su Youtube.