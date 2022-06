Bajardo: Taxi Terapia per gli ospiti della comunità alloggio "Antonio Taggiasco"

In occasione della festa d'estate, la Fondazione Ferrara e le Residenze del Sollievo "Il Sole" - Apricale & Bajardo in collaborazione con la XRT Scuderia, hanno organizzato la 3° edizione di Taxi Terapia. Una giornata di festa per gli ospiti della comunità alloggio "Antonio Taggiasco" di Bajardo che, a bordo di vetture storiche, hanno ripercorso un pezzo della storica prova del Rally di Sanremo (centro paese fino al bivio di Berzi), il tutto dedicato al secondo memorial Guido D'Ambrosio.



"Volevo ringraziare tutti i piloti della XRT Scuderia di Sanremo, che sabato 11 giugno, grazie alla loro partecipazione, hanno reso una giornata speciale a Bajardo, donando a tutti i nostri “Nonni” una pillola di benessere attraverso la TAXI terapia. - ha sottolineato per la Fondazione Iolanda Ferrara - Teresa Marco - Ho notato che con le loro vecchie gambe hanno raggiunto le macchine da corsa senza lamentare dolore fisico, ed i loro occhi esprimere felicità da quanto brillavano. Grazie per averci donato questo gesto di solidarietà, "una gioia condivisa è una gioia moltiplicata". Ringrazio i nostri collaboratori, che con la loro professionalità, fanno del loro lavoro una missione, il Comune di Bajardo, la StaRaceCar, l'Autoaccessorio di Diano Marina, l'Azienda Agricola Bis-Sana, la Tecnolab Studio e tutti coloro che hanno partecipato a questa meravigliosa giornata di festa”.