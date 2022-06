Area interna, Di Muro (Lega): “Occasione irripetibile per 19 Comuni imperiesi”

“La Giunta regionale, su iniziativa dell’assessore Benveduti, ha deliberato il riconoscimento di una nuova ‘Area Interna’ che coinvolge 19 Comuni della provincia di Imperia. L’area sarà costituita da Airole, Apricale, Badalucco, Bajardo, Castel Vittorio, Ceriana, Dolceacqua, Isolabona, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Olivetta San Michele, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima, Seborga, Soldano, Triora e Vallebona. Lo Stato sarà al fianco della Regione per interventi contro lo spopolamento del territorio. Trasporti, sanità, istruzione, turismo sono i temi principali su cui si concentreranno le azioni. Un’occasione irripetibile per il futuro dell’entroterra del Ponente Ligure”.

Lo dice in una nota il deputato della Lega Flavio Di Muro, componente dell’intergruppo parlamentare Aree interne.