Domenica con i cammini dell'olio alla scoperta degli uliveti di Badalucco con l'azienda Roi

La passeggiata proposta domenica parte dal frantoio, attraversa alcune piazzette del borgo medioevale di Badalucco, dirigendosi verso la ex porta di San Rocco con sbarramento e piccolo corpo di guardia ora ridotto a chiesetta. Si raggiungono così gli oliveti dell’azienda in zona Gaaci, il cui nome deriva dal longobardo Gahagi, che significava “terreno riservato”. La sua denominazione risale alla fase in cui la Liguria passò dal controllo bizantino a quello longobardo nel 643 d. C. sotto il re Rotari.