Riprese del film di Riccardo Scamarcio: ecco il palco allestito con il brand 'Rally di Sanremo' (Foto)

Stamattina un momento di pausa per il cast del film ‘2Win’, prodotto da Riccardo Scamarcio e che vede le riprese in corso a Sanremo e nel relativo entroterra, ma oggi si torna subito al lavoro, sul set di lungomare Calvino e piazzale Dapporto.

Questa mattina, infatti, le maestranze hanno allestito i nuovi scenari, che questa volta prevedono le riprese per il Rally di Sanremo dopo quello di Montecarlo. E’ stato spostato il palco, in modo di avere riprese da un diverso punto di vista e, nel pomeriggio è atteso il cast che questa mattina ha fatto visita in Comune (QUI), ospitato dal Sindaco e dall’intera Amministrazione.

Nei giorni scorsi era emersa qualche polemica per la scritta relativa alla gara monegasca, ma subito è stato confermato che ci sarebbe stato anche Sanremo. Anzi, proprio questa mattina Scamarcio ha confermato che in questi giorni, tra la città dei fiori, Ospedaletti e l’entroterra, saranno registrate le scene della parte finale del film. Alcune di queste, nel pomeriggio, di ieri, si sono svolte anche all’hotel Royal.

Sicuramente un’ottima promozione per Sanremo e l’intero ponente, che si trova spesso al centro di riprese per film e spot pubblicitari come quello dei cantieri Riva, nelle scorse settimane.

(Foto di Tonino Bonomo)