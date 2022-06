Molini di Triora: crisi idrica e rischio razionamenti, l'opposizione "Perchè non usiamo il 'troppo pieno' di Triora?"

Antonio Mario Becciu, capogruppo di Opposizione del Comune di Molini di Triora, interviene a nome di tutto il Gruppo in relazione alla crisi idrica del piccolo centro dell’entroterra.

“Siamo consapevoli e profondamente d’accordo sul fatto che in ogni caso l’acqua non debba essere sprecata – dice Becciu - siamo oltremodo convinti che allo stesso modo non debbano essere sprecati i soldi pubblici. Mi riferisco in particolare alla considerevole somma di 45.000 euro spesi nel post alluvione del 2 e 3 ottobre 2020, grazie ai quali veniva realizzata, in tempo record, una condotta che permetteva di usufruire del sistema di ‘troppo pieno’ delle vasche di accumulo del vicino Comune di Triora. Un opera che effettivamente ci permise di avere di nuovo l’acqua potabile in tutte le abitazioni del capoluogo durante quel difficile momento”.

“L’opera – prosegue Becciu - che rappresenta a tutti gli effetti una valida alternativa alla condotta di adduzione delle acque a servizio del nostro Comune in caso di altre calamità naturali, poteva e doveva essere utilizzata anche in situazioni come quella attuale di siccità; questo in considerazione del fatto che le sorgenti del vicino Comune di Triora, fortuna loro, continuano a fornire acqua con un buon regime, tantoché il suddetto ‘troppo pieno’ risulta attualmente in funzione. Quello che non capiamo è il motivo per il quale, dopo quasi tre anni, non sia mai stato formalizzato un protocollo d’intesa tra i Comuni. Per quanto a mia conoscenza, la disponibilità del Comune di Triora è stata più volte manifestata, ma ahimè senza risultati; sembra anzi che, visto il mancato accordo, il Comune di Triora abbia chiesto di eliminare definitivamente la condotta in questione posta sul suo territorio”.

Il gruppo di opposizione chiede al Sindaco il perché non viene utilizzato il ‘troppo pieno’ di Triora: “Chiederemo un incontro con il Sindaco Di Fazio, per capire meglio la situazione e con la speranza di trovare un giusto accordo in merito, in quanto avere una valida alternativa alla fornitura di acqua non capita tutti i giorni. Siamo convinti che con il dialogo ed il buon senso le cose si possano fare, doti che forse all’Amministrazione guidata dal Sindaco Sasso in questa circostanza sono mancate”.