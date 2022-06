Una nuova avventura gastronomica per lo chef Giuseppe Colletti: il 24 giugno aprirà un nuovo ristorante

Mancano pochi giorni all'apertura del ristorante dello chef Giuseppe Colletti. Fervono i preparativi e si sta definendo la brigata di cucina, quella di sala e della pizzeria.

Un locale dove si potranno gustare i famosi piatti dello chef e che hanno ottenuto grandi riconoscimenti a livello nazionale. La sua grande esperienza, maturata in Italia ed all'estero, in particolare a Londra, darà vita ad una proposta nuova e di sicuro interesse.

Lo chef racconta:"con molta fatica siamo riusciti a completare quasi tutta la squadra, fatta di giovani alcuni già avviati nel mondo della ristorazione ed alcuni ancora no, a cui voglio dare un'opportunità di crescita. Manca ancora qualche figura, che speriamo di trovare al più presto. La cucina sarà capitanata da me, porterò dei piatti semplici e rivisitati, tante novità con prodotti di nicchia. Vi aspetto nel nuovo locale per svelarvi anche molte altre sorprese."