Ospedaletti: ultimo giorno di lavoro per terminare il 'Lotto 2' tra il piazzale a Mare e la spiaggia per cani

Quello di oggi è l'ultimo giorno di lavoro per la conclusione degli interventi del lotto 2 sul litorale di Ospedaletti, nella zona compresa tra il Piazzale al Mare e la spiaggia riservata ai cani.

Le operazioni proseguono solo per la realizzazione del vicino campo da beach-volley che sarà pronto entro fine mese, mentre ricordiamo che gli interventi sulla pista ciclo-pedonale sono stati sospesi e messi in sicurezza con l'obiettivo di rendere comunque fruibile la pista durante il periodo estivo, con il cantiere che riprenderà i lavori nel mese di ottobre.

Proseguono intanto le operazioni per la creazione dei nuovi uffici del Palasport di via Isnart che saranno concluse entro la fine luglio. Il trasferimento degli attuali uffici dall'interno della struttura sportiva alla nuova confinante sede, permetteranno di liberare spazi importanti, destinati a creare una nuova, piccola e moderna palestra da utilizzare per altre discipline sportive. Il progetto prevede anche di estendere la superficie della palestra del primo piano che sarà dotata anche di appositi spogliatoi.