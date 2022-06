Consegnati gli attestati dei corsi social di Confartigianato: in autunno nuova edizione sempre con Riccardo Ghigliazza

Si è conclusa nei giorni scorsi l’edizione imperiese del corso social organizzato dalla Confartigianato di Imperia. Ventiquattro ore complessive, di cui sedici nella sede di Sanremo e otto in quella di Imperia: gli argomenti trattati sono stati tanti, dal puro aspetto numerico del perché gran parte della comunicazione si è spostata proprio sui social, a quello meramente legato al loro utilizzo. Facebook, Instagram, Google My Business: diverse piattaforme per altrettanti linguaggi e meccanismi, interazioni e contenuti.

Il corso organizzato a Sanremo si è svolto dal 21 marzo al 9 maggio e, anche per la disponibilità dell’aula e nel rispetto delle normative anti covid, ha potuto contare su ben 18 iscritti incuriositi dalle tematiche e dalla voglia di approfondire un mondo in mutevole cambiamento. Sedici ore, di cui dieci per la parte base e sei per quella avanzata, strutturate in otto lezioni da due ore poi lievemente ricalendarizzate per rispondere agli inevitabili contrattempi della pandemia.

Il corso organizzato ad Imperia si è invece svolto dal 16 maggio al 6 giugno, con una contrazione delle ore, otto anziché sedici, di cui sei base e due avanzato, che però non hanno condizionato il buon esito delle lezioni. Le normative e l’aula imperiese hanno raccolto otto iscritti, tutti soddisfatti dalle tematiche trattate e dalla rimodulazione che ha comportato una miglior sintesi dei concetti chiave.

A condurre la maratona social il docente Riccardo Ghigliazza, social media manager di numerose attività e collaboratore di uno studio di Imperia che si occupa proprio di SEO e digital marketing. Sempre con lui, la Confartigianato di Imperia intende rinnovare il progetto del corso proponendo una nuova edizione del corso su entrambe le sedi, così da permettere una maggiore flessibilità agli iscritti. Il progetto è in corso d’opera ma può già contare su alcuni iscritti.

Per maggiori informazioni è sempre a disposizione la mail giovannini@confartigianatoimperia.it e il telefono 0184 524517 – o WhatsApp al 389 9588821.