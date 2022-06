Lucinasco: domani amministratori e cittadini insieme per promuovere la raccolta di scarti abbandonati

La comunità di Lucinasco si ritroverà domani in piazza per promuovere, per la prima volta, un'iniziativa volta alla salvaguardia del contesto in cui viviamo e al rispetto e alla cura del nostro territorio.

Amministratori e cittadini si ritroveranno fianco a fianco per promuovere la raccolta di scarti abbandonati che sono fonte di inquinamento e rappresentano un costo per l'intera collettività. Si è pensato a una ‘passeggiata ecologica’ lungo le strade, gli spazi verdi e i sentieri del capoluogo e delle frazioni non solo per raccogliere rifiuti, ma per promuovere azioni di cittadinanza attiva nel segno della concretezza e del buon esempio.

“La Terra non è un'eredità ricevuta dai nostri Padri, ma un prestito da restituire ai nostri figli”: questo antico proverbio amerindio, riportato nel manifesto che pubblicizza la nostra iniziativa, ricorda quanto la tutela dell'ambiente sia indispensabile non solo per la nostra vita, ma anche per quella delle generazioni future.