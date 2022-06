Sanremo: sarà eseguita nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Claudio Valleggi, il preside del Liceo

Sarà eseguito il riscontro diagnostico sul corpo di Claudio Valleggi, il preside del ‘Liceo Cassini’ morto nel pomeriggio di mercoledì nel suo ufficio della storica scuola matuziana.

Valleggi, per il quale è stata allestita la camera ardente da questa mattina all’ospedale di Sanremo, era originario della Toscana e, quindi, non aveva un medico curante in zona e nessuno ‘storico’ diagnostico.

L’esame autoptico sarà eseguito nei prossimi giorni, mentre lunedì è prevista una Messa in suffragio alla Concattedrale di San Siro. I funerali, probabilmente la prossima settimana, dovrebbero essere celebrati a Pontedera, luogo di nascita di Valleggi.