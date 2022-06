Sanremo lancia l'estate 2022 con oltre 100 eventi tra musica, teatro e shopping (Video)

Sanremo diventa protagonista di un calendario che vuole stupire con concerti, spettacoli, cinema, intrattenimento, sport, cultura: oltre 100 eventi per incontrare i gusti di tutti, grandi e piccini, cittadini e turisti, in un crescendo di musica jazz, pop, rap, rock, musical, con grande attenzione anche al teatro, allo shopping e agli appuntamenti per le famiglie.

Il calendario è stato presentato questa mattina in Comune alla presenza del sindaco Alberto Biancheri e degli assessori Giuseppe Faraldi (Turismo e Manifestazioni) e Silvana Ormea (Cultura).

Le interviste

Le emozioni dell'estate sanremese si snodano in tante location: da Pian di Nave che ospita il palco Unoenergy con grandi concerti e l'edizione 2022 del Festival “Unojazz&Blues” al Forte di Santa Tecla dove prenderà il via la stagione estiva dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo il 21 giugno, giorno della “Festa della Musica” (comunicato allegato); da piazza Borea d’Olmo dedicata all'apprezzatissimo cinema all'aperto, a piazza San Siro sede di intrattenimento e musical; dal museo civico di Palazzo Nota che ospita il “Festival della cultura mediterranea”, al centro storico, uno dei cuori pulsanti di quest’estate, che diventa location ideale per l'atteso ritorno nella Pigna di “Rock in the Casbah” e per la nuova edizione di “Bravo Jazz” ma anche per le varie attività svolte da Pigna Mon Amour.

Senza dimenticare il porto vecchio da dove sarà possibile ammirare il tradizionale spettacolo pirotecnico del 14 agosto, il Teatro Ariston e l'auditorium ‘Franco Alfano’ che ospiteranno “Sanremo Summer Symphony 2022”, il Casinò con spettacoli, il centro cittadino per lo shopping e gli intrattenimenti, Villa Ormond, corso Trento e Trieste per la traversata della Via del Sale, San Romolo.

“Questa proposta estiva - commentano il sindaco Alberto Biancheri e l'assessore al turismo Giuseppe Faraldi - permette di vivere appieno la città, con novità e graditi ritorni. Il calendario abbraccia tantissimi luoghi di Sanremo. Un ringraziamento agli uffici comunali per il lavoro svolto e ai partner che ci hanno aiutato e supportato nella realizzazione di questo calendario ricco di eventi di qualità”.

“Un calendario estivo - aggiunge l’assessore alla cultura Silvana Ormea - che abbraccia anche la cultura, dislocata in diverse location della nostra città, come il museo, il centro storico, il Forte di Santa Tecla. Tanti gli appuntamenti dedicati all’arte, al teatro, ai laboratori per i più piccoli, alle rassegne culturali, per un’offerta di livello”.





Il programma del Comune

11 GIUGNO FORTE DI SANTA TECLA

ORE 18:00 Concerto del Massimo Dal Prà Trio che proporrà un repertorio di “american classics”

16 GIUGNO FORTE DI SANTA TECLA

ORE 18:00 Presentazione del 44° numero della rivista di cultura musicale “The Mellophonium” diretta da Romano Lupi e dedicata proprio al centenario del Maestro Bruzzone (la rivista sarà distribuita gratuitamente anche al pubblico dei concerti). Presentazione n. 44 rivista Mellophonium)

18 GIUGNO FORTE DI SANTA TECLA

ORE 18:00. Concerto di Mila Ogliastro con il suo trio che offrirà, insieme a brani di jazz tradizionale, un tributo al grande chitarrista Franco Cerri, recentemente scomparso.

21 GIUGNO FESTA DELLA MUSICA:

- POMERIGGIO ESIBIZIONI NEL CENTRO CITTADINO ASS.NE NOTE LIBERE

- ORE 21.00 FORTE SANTA TECLA

CONCERTO ORCHESTRA SINFONICA DIRETTO M° JACOPO SIPARI

musiche di Mozart con il concerto diretto dal Maestro Jacopo Sipari intitolato semplicemente “Festa della Musica” (ingresso gratuito)

23 GIUGNO FORTE DI SANTA TECLA

ORE 18:00 Presentazione del libro “L’astro di Pippo Barzizza di Freddy Colt, edito da Carocci.

24 GIUGNO AUDITORIUM FRANCO ALFANO

ORE 21.00 CONCERTO ORCHESTRA SINFONICA

nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven (direttore: Maestro Giancarlo De Lorenzo) in versione “corale” con il Coro Filharmonia, Gianluca Pasolini (tenore), Paola Cigna (soprano), Cristina Sogmaister (contralto) e Giuseppe Altomare (basso).

25 GIUGNO FORTE DI SANTA TECLA

ORE 9.00/17.30 Piccoli sguardi:arte, natura, narrazione.

Percorsi 0-6 tra arte, gioco e creativita’

ORE 18.00 Concerto del Freddy Colt Swingtet che omaggerà il compositore sanremese Nicodemo Bruzzone in occasione del Centenario della nascita.

26 GIUGNO PARCO VILLA ORMOND

A cura di Studio Sanremo Musica 2000

LE BASSOTTIADI NEL PARCO

1 LUGLIO AUDITORIUM FRANCO ALFANO

ORE 21.30 CONCERTO ORCHESTRA SINFONICA

con Vanessa Tagliabue Yorke, una delle più importanti voci del jazz italiano (direttore: Maestro Giancarlo De Lorenzo), sarà l’occasione per ricordare le canzoni che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo

1/7 LUGLIO PIAZZA SAN SIRO

a cura di Parrocchia San Siro

FESTA PATRONALE SAN SIRO

1-8-15-22-29 PIAZZA SAN SIRO

LUGLIO a cura di Associazione Viva Armea

ORE 21.00 SANREMO T'INCANTA

3-8-15-23-30 PIAZZA BOREA D’OLMO

LUGLIO a cura di Associazione Culturale Oronero

ORE 21.00 SPETTACOLI PER BAMBINI

DAL 4 LUGLIO AL 1 SETTEMBRE

ORE 21.00

PIAZZA BOREA D’OLMO

a cura di Teatro Ariston

Dal lun al giov CINEMA ALL’APERTO

7 LUGLIO AUDITORIUM FRANCO ALFANO

ORE 21.30 CONCERTO ORCHESTRA SINFONICA

con un programma diretto dal Maestro Giancarlo De Lorenzo che ripercorrerà i capolavori della musica classica da Mozart a Rossini (in questa occasione l’ingresso sarà gratuito)

7-14-24-28 PIAZZA SANTA BRIGIDA

LUGLIO a cura di Soc. Coop. CMC/Pigna Mon Amour

ORE 21.00 CINEMA SOTTO LE STELLE

8 LUGLIO FORTE DI SANTA TECLA

ORE 21:00 Libri da Gustare – Rassegna editoriale a cura di Associazione Culturale “i Ristoranti della Tavolozza – Custodi del Territorio”

Da 8 LUGLIO A 28 AGOSTO PALAZZO GENTILE SPINOLA

a cura di Soc. Coop. CMC/Pigna Mon Amour

MOSTRA “SAN TO Sanremo Torino”

9 LUGLIO CORSO TRENTO TRIESTE/SUD EST

a cura di Sanremo On

TRANS ALP LA VIA DEL SALE

10 LUGLIO PIAN DI NAVE

a cura di SBS ASD

BIKE TOUR RIVIERA DEI FIORI

12 LUGLIO AUDITORIUM FRANCO ALFANO

ORE 21.30 ORCHESTRA SINFONICA

“Pierino e il Lupo” con la voce recitante di Rocco Papaleo

14 LUGLIO AUDITORIUM FRANCO ALFANO

ORE 21.30 CONCERTO ORCHESTRA SINFONICA

“Concerto Grosso” dei New Trolls, album considerato uno dei capolavori della musica degli anni ’70 pensato per essere suonato come un concerto di musica barocca, affidando a strumentazione rock le parti soliste della partitura. Il concerto è diretto dal Maestro Roberto Izzo

14 LUGLIO PIAZZA SAN SIRO

a cura di Studio Sanremo Musica 2000

HAPPY CHORUS CONCERTO L’INCANTO

16-23-30 PIAZZA SAN SIRO

LUGLIO a cura di Compagnia Stabile Città di Sanremo

XXIII RASS.TEATRO DIALETTALE "N.SAPPIA

21 LUGLIO TEATRO ARISTON

ORE 21.30 CONCERTO ORCHESTRA SINFONICA

Ute Lemper con un concerto composto appositamente per l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e presentato in prima assoluta al pubblico (direttore: Maestro Giancarlo De Lorenzo). L’artista porterà sul palco brani estratti dal suo repertorio, per un viaggio musicale che racconta in note Berlino, New York e Parigi

21-22-23 ANFITEATRO SAN COSTANZO

LUGLIO a cura di Associazione Fare Musica

IX EDIZIONE BRAVO JAZZ

22 LUGLIO FORTE DI SANTA TECLA

ORE 21:00 Libri da Gustare – Rassegna editoriale a cura di Associazione Culturale “i Ristoranti della Tavolozza – Custodi del Territorio”

25 LUGLIO AUDITORIUM FRANCO ALFANO

ORE 21.30 ORCHESTRA SINFONICA

spettacolo “Decamerock” con Massimo Cotto, Mauro Ermanno Giovanardi e Chiara Buratti

27 LUGLIO AUDITORIUM FRANCO ALFANO

ORE 21.30 CONCERTO ORCHESTRA SINFONICA

Il chitarrista classico Cecilio Pereira sarà dal vivo con “Concierto de Aranjuez, Fantasía para un gentilhombre”, un omaggio a Joaquin Rodrigo diretto dal Maestro José Eduardo Gomes

28 LUGLIO PIAZZA SAN SIRO

ORE 21:00 Concerto di MISTER PIPOLI con band musicale

2 AGOSTO ORE 21.30 AUDITORIUM FRANCO ALFANO

CONCERTO ORCHESTRA SINFONICA

concerto di Cristina D’Avena (direttore: Maestro Valeriano Chiaravalle), che celebra i suoi 40 anni di carriera

2-5-9-12-16-19-26 PIAZZA SAN SIRO ORE 21.00

AGOSTO a cura di Associazione Viva Armea

SANREMO T'INCANTA

3-4-5-6 ANFITEATRO SAN COSTANZO ORE 21.00

AGOSTO a cura di Associazione Fare Musica_

XXIII Edizione Rock in the casbah

4 AGOSTO AUDITORIUM FRANCO ALFANO ORE 21.30

CONCERTO ORCHESTRA SINFONICA

Il concerto del controverso e geniale artista sarà diretto dal Maestro Angelo Valori e sarà incentrato sulla sua carriera musicale

5 AGOSTO FORTE DI SANTA TECLA ORE 21:00

Libri da Gustare – Rassegna editoriale a cura di Associazione Culturale “i Ristoranti della Tavolozza – Custodi del Territorio”

5-13-20-27 PIAZZA BOREA D’OLMO ORE 21.00

AGOSTO a cura di Associazione Culturale Oronero

SPETTACOLI PER BAMBINI

6-7 AGOSTO SAN ROMOLO

a cura di Associazione Culturale Oronero

FESTIVAL DEI BOSCHI

6-20-27 PIAZZA SAN SIRO

AGOSTO a cura di Compagnia Stabile Città di Sanremo

XXIII RASS.TEATRO DIALETTALE "N.SAPPIA

8 AGOSTO AUDITORIUM FRANCO ALFANO ORE 21.30

ORCHESTRA SINFONICA

spettacolo teatrale bislacco “Concert Jouet” con Paola Lombardo e Paola Torsi

11-12-13 ANFITEATRO SAN COSTANZO

AGOSTO a cura di Ass.ne Cult.Sanremo Adventures II

Pina 2022

11-18-25 PIAZZA SANTA BRIGIDA ORE 21.00

AGOSTO a cura di Soc. Coop. CMC/Pigna Mon Amour

CINEMA SOTTO LE STELLE

12 AGOSTO AUDITORIUM FRANCO ALFANO ORE 21.30

CONCERTO ORCHESTRA SINFONICA

Con Antonella Ruggiero che ripercorrerà i brani più amati della sua carriera (direttore: Maestro Giancarlo De Lorenzo).

12 AGOSTO PIAZZA SANTA BRIGIDA

a cura di Soc. Coop. C.M.C./Pigna Mon Amour

Incontro con il poeta Franco Arminio

14 AGOSTO PORTO VECCHIO

Comune di Sanremo

SPETTACOLO PIROTECNICO

14-15 AGOSTO CENTRO CITTADINO

a cura di Confcommercio

SALDI DI GIOIA

18 AGOSTO TEATRO ARISTON ORE 21.30

CONCERTO ORCHESTRA SINFONICA

Con Fabrizio Bosso, considerato uno dei migliori trombettisti della scena internazionale, con “A New Tale”, concerto per tromba e orchestra sinfonica composto e diretto da Paolo Silvestri

19 AGOSTO ANFITEATRO SAN COSTANZO

a cura di Studio Sanremo Musica 2000

HAPPY CHORUS CONCERTO L’INCANTO

23-24-25 AGOSTO FORTE SANTA TECLA

a cura di Centro Studi Musicali "San Kenton"

XXIII Edizione Zazzarazzaz

24 AGOSTO AUDITORIUM FRANCO ALFANO ORE 21.30

CONCERTO ORCHESTRA SINFONICA

con Vince Tempera, che sarà accompagnato da Paola Lavini (voce) e Marcello De Francesco (violino). Durante l’evento, l’artista ripercorrerà le colonne sonore più amate dal pubblico, da Fellini a Tarantino

1 SETTEMBRE PIAZZA BOREA D’OLMO ORE 21.00

a cura di Associazione Culturale Oronero

SPETTACOLI PER BAMBINI

2-3-4 SETTEMBRE MUSEO CIVICO/S.ROMOLO/FORTE SANTA TECLA

a cura di Soc. Coop. C.M.C.

SOLEÀ - FESTIVAL CULTURA MEDITERRANEA

Il programma di UnoEnergy

LUGLIO

15 luglio: UNOJAZZ&BLUES

JOHN MCLAUGHLIN & The 4TH DIMENSION (ingresso a pagamento)

apre: Lello Petrarca Trio

16 luglio: UNOJAZZ&BLUE

RON CARTER 4TET (ingresso a pagamento)

apre: Jazz sextet feat. Valentina Fin & Giampaolo Casati

26 luglio:

THE KOLORS (ingresso a pagamento)

28 luglio:

SERATA DJ SET (ingresso a pagamento)

AGOSTO

1 agosto:

TOQUINHO (ingresso a pagamento)

11 agosto: UNOJAZZ&BLUES

MATTEO MANCUSO TRIO & AREA PROJECT di Patrizio Fariselli (ingresso libero)

13 agosto: UNOJAZZ&BLUES

“TAKE ZERO” REA GOLINO MORRICONI (ingresso a pagamento)

apre: Evolution Band

15 agosto:

“MUSICAL I LOVE YOU” (ingresso libero)

16 agosto:

TRIBUTO A DODO GOYA. ANTONIO FARAO' TRIO (offerta libera. Il ricavato sarà devoluto all’Associazione Gruppo famiglie sindrome di Dravet )

17 agosto:

CECCON & BALBONTIN (ingresso a pagamento)

19 agosto:

LA NOTTE DEI SOGNATORI: MARCO CARTA, LE DEVA, MATTEO FAUSTINI & FELLOW (ingresso a pagamento)

20 agosto: UNOJAZZ&BLUES

ALEX BRITTI (ingresso a pagamento)

apre: Brilliant Tina Linetti’s

22 agosto: UNOJAZZ&BLUES

SARAH JANE MORRIS (ingresso a pagamento)

apre: Leo Lagorio Project

23 agosto:

“PERCHE' SANREMO E SANREMO” spettacolo musicale (ingresso a pagamento)

25 agosto:

EUFONIKA JAZZ BAND (ingresso a pagamento)

30 agosto:

VILLABANKS+DREFGOLD

SETTEMBRE

3 settembre: UNOJAZZ&BLUES

FABIO TREVES BLUES BAND feat. PAOLO BONFANTE (ingresso libero)

apre Ramon Rossi Band