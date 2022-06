Sabato sera a Pontedassio cena con concerto della Combriccola del Blasco

Nella vivace kermesse di appuntamenti estivi offerti dalla Valle Impero, sabato tocca di nuovo alla Proloco di Pontedassio con una serata a tutto rock.

Dalle 19 la piazza del paese ospiterà la Combriccola del Blasco di Kikko Sauda. Una formula nuova che prevede cena e concerto, con i piatti tipici della cucina ligure, ravioli, grigliata, tante sfiziosità e buon vino accompagnati dalle noti delle cover del celebre cantautore Vasco Rossi.

Un concerto dal vivo fortemente voluto dalla Proloco di Pontedassio per coinvolgere il pubblico, per farlo cantare e ballare in allegria con una band locale balzata agli onori delle cronache e richiesta sia in Italia che all’estero.



La Combriccola nasce infatti nel 1999 a Moltedo grazie all’idea di Kikko Sauda che con la sua voce rende tributo a Vasco, insieme Luca Grabby al basso, Renzo Lanziani alla chitarra, alle tastiere Federico Bersia e Ramon Rossi alla batteria. I volontari della Proloco di Pontedassio, giocando con le parole di Vasco, vi aspettano per “una-serata-esagerata”.